Basket, nuovo acquisto per la VL Pesaro: preso Mareks Mejeris

Il nuovo acquisto tanto atteso è stato ufficializzato pochi minuti fa in casa Carpegna Prosciutto Basket Pesaro. Mareks Mejeris è arrivato a Pesaro e si sta già allenando con i compagni pronto per essere a disposizione di coach Luca Banchi.

Mejeris inizia il suo percorso cestistico nel settore giovanile della squadra della sua città con cui esordisce da senior nella Lega Baltica. Nel 2011 si trasferisce in Spagna dove in Leb Gold difende per due annate i colori di Clavjijo. Nel 2013/2014 è in ACB a Fuenlabrada; a metà stagione torna in LEB Gold con la maglia di Burgos, formazione con la quale conquista la promozione nella massima serie. Nel 2014 lo attende una nuova esperienza in Lettonia per partecipare con il VEF Riga al campionato VTB nel quale resta anche nella stagione successiva: nel 2014/2015 prende parte anche all’Eurocup. Nel 2016/2017 inizia l’annata in Francia a Chalon e a campionato in corso torna al VEF Riga per due stagioni consecutive.

Dal 2019 gioca in Russia nella lega VTB con la maglia del Parma Basket Perm, fino alla risoluzione del rapporto avvenuta nei giorni scorsi, mettendosi in mostra come uno dei migliori stoppatori e rimbalzisti del torneo. Mejeris è inoltre da anni una presenza fissa della Nazionale lettone e parte integrante dell’attuale selezione maggiore allenata da coach Luca Banchi che lo ha voluto a Pesaro.