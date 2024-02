Basket, la Nazionale a Pesaro. Domani è il giorno di Italia-Turchia

PESARO – Comincia da Pesaro il cammino dell’Italia del basket verso gli Europei del prossimo anno. La squadra di Gianmarco Pozzecco inizia domani il percorso nelle qualificazioni alla manifestazione continentale, affrontando la Turchia e replicando poi domenica contro l’Ungheria in trasferta. Gli unici due appuntamenti per gli azzurri prima del grande obiettivo di questo 2024, cioè il Preolimpico a Porto Rico, dove ci si giocherà l’accesso alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Oltre a Turchia ed Ungheria nel gruppo B è stata inserita anche l’Islanda. Agli Europei del 2025 accedono le prime tre classificate di ogni raggruppamento. La Turchia allenata da coach Ergin Ataman è sicuramente l’avversaria più ostica nel girone e iniziare subito con il piede giusto ha una valenza importante.

In casa azzurra uno dei più attesi è sicuramente Nico Mannion. Il playmaker ora in forza a Varese, da quanto è tornato in Italia a Dicembre, sta nuovamente giocando su quei livelli a cui aveva abituato tutti durante le Olimpiadi di Tokyo e per Pozzecco il suo è un “ritrovamento” importante. Non ci saranno i giocatori NBA in queste finestre di qualificazione agli Europei e quindi per gli azzurri mancherà Simone Fontecchio.

Nella conferenza stampa tenutasi in Comune a Pesaro proprio oggi pomeriggio, coach Pozzecco ha anche diramato la lista dei 12 che domani scenderanno in campo. Contro la Turchia rimarranno a riposo Matteo Spagnolo, Giordano Bortolani e Guglielmo Caruso. Dentro quindi Spissu, Mannion, Pajola, Tonut, Flaccadori, Procida, Petrucelli, Melli, Ricci, Polonara, Severini e Tessitori.