Basket, Milano allo scadere. Tre squadre in vetta. Conclusa la 3° giornata

Tre squadre al comando al termine della terza giornata di campionato e tutte a punteggio pieno. Se i nomi di Milano e Bologna non sono una sorpresa lo è un po’ di più quello di Tortona ma la formazione piemontese dopo la buona stagione dell’anno passato ha iniziato ancora più forte. La squadra di coach Ramondino infatti ieri sera ha vinto la sua terza partita in altrettante gare battendo la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro e si è regalata un’altra settimana in vetta alla classifica.

A raggiungerla ci hanno poi pensato le due finaliste della passata stagione e grandi favorite anche in questa. Bologna ha battuto a domicilio la Tezenis Verona in maniera molto netta. 85 a 60 la vittoria in favore della Virtus che dopo il primo successo Europeo in settimana ha superato agevolmente la formazione veneta. Più difficile invece la vittoria di Milano che ha battuto Brindisi solamente grazie al tiro allo scadere di Devon Hall. La formazione di Messina non è stata impeccabile e ha rischiato di cadere in casa contro i pugliesi ma nel finale hanno trovato i due punti. Una settimana che alla fine si è chiusa bene per Milano dopo il ko subito in Eurolega contro l’Alba Berlino.

Successo esterno per la Reyer Venezia che ieri sera ha vinto sul campo di Trieste. Secondo successo per la formazione veneta mentre è il terzo ko in tre gare per i friulani. Per Venezia grande prestazione di Watt e Willis autori di 17 e 16 punti a testa. Successo in trasferta anche per Trento che batte in volata Varese e trova due punti importanti. Trascinata dal suo italiano composto da Matteo Spagnolo e Diego Flaccadori, 18 punti per entrambi, la squadra di Molin vince 94 a 91. Per Varese a nulla servono i 20 punti di Caruso e i 19 di Brown.

Prima vittoria stagionale per Treviso che vince in casa contro Sassari. MVP della serata al PalaVerde è Adrian Banks autore di 29 punti (11/12 dalla lunetta) e trascinatore della De Longhi nei momenti chiave della sfida.

Resta ferma a quota 0 punti Scafati che perde di un solo punto sul campo della Germani Brescia. La formazione lombarda trionfa dopo un tempo supplementare (82-81) trascinata dal miglior giocatore della passata stagione Amedeo Della Valle. Per il giocatore azzurro sono 20 i punti alla fine della partita.

A chiudere la giornata è stato il posticipo tra Napoli e Reggio Emilia. Dopo un avvio di campionato da due sconfitte su due partite arriva il primo successo stagionale della formazione partenopea. La squadra allenata da Buscaglia batte quella di Max Menetti e trova i primi 2 punti muovendo la propria classifica. Punteggio finale di 73-67. Per Napoli top scorer Williams con 15 punti e 8 rimbalzi. A Reggio non basta una grande prestazione da 18 punti e 12 rimbalzi di Hopkins.