Marulli si presenta: «Play o guardia per raggiungere gli obiettivi della Ristopro Fabriano»

FABRIANO – Roberto Marulli, nuovo giocatore della Ristopro Fabriano, nel corso di questa settimana ha già “assaggiato” il parquet del PalaGuerrieri per qualche allenamento individuale. «Ma non vedo l’ora di cominciare veramente», confessa l’esterno bergamasco, 29 anni, 190 centimetri, reduce da cinque stagioni in A2, ultima delle quali alla Poderosa Montegranaro con 7,8 punti a partita.

«Innanzitutto sono grato alla Ristopro, società, allenatore e staff per avermi seguito e voluto – esordisce Marulli, il cui innesto è stato ufficializzato giovedì. – Ho scelto Fabriano perché cercavo una nuova esperienza, un posto “caldo” con molto pubblico dove si sentisse l’entusiasmo della gente. Esco dalla “comfort zone” di A2 dove mi ero ritagliato il mio ruolo negli ultimi cinque anni, per essere maggiormente protagonista in serie B con una squadra dalle elevate ambizioni».

Va ad inserirsi un un reparto “piccoli” in cui potrà avere un utilizzo molteplice. «Sono un play/guardia – si descrive infatti Marulli, che viene da una famiglia in cui hanno giocato a basket padre, madre e sorella – posso ricoprire entrambi i ruoli. Caratteristiche? Tiro da fuori e palleggio arresto e tiro, ma non disdegno andare fino in fondo. Spero di avere un impatto importante, non tanto a livello individuale, quanto di squadra, come ho sempre fatto secondo ciò che è necessario: più realizzatore certi anni, meno in altri. Insomma, mi adatto molto, soprattutto ai compagni. Il mio obiettivo principale è contribuire a far vincere la Ristopro. Ai nostri tifosi dico “seguiteci”, in maniera numerosa e calorosa come ho visto in alcuni video».