Basket, Marco Giacomini sarà ancora il play della Goldengas Senigallia: «Sono fiducioso e propositivo»

SENIGALLIA – Ecco la prima conferma in casa Goldengas Senigallia. Si tratta di un pezzo da novanta: Marco Giacomini sarà ancora il play dei biancorossi.

Ad annunciarlo è la società attraverso un comunicato ufficiale: «Arriva la prima conferma in casa Goldengas Senigallia, che avrà ancora, per il quinto anno consecutivo, come playmaker titolare Marco Giacomini. Il play di Pesaro, classe 1994, ha raggiunto l’accordo con la società e sarà ancora in regia a guidare i compagni. Giacomini, 182 centimetri, 80 chilogrammi, arrivò a Senigallia con coach Stefano Foglietti nel 2017: dopo 3 anni con un coach che lo aveva allenato pure in precedenza, nel 2020-21 Giacomini era rimasto nella Goldengas di Riccardo Paolini, prima, e Gabriele Ruini, poi. Nella stagione regolare, prima di infortunarsi e rientrare pur debilitato nei play-off, aveva avuto 11.5 punti di media, 2,7 rimbalzi, 4.6 assist».

La soddisfazione del presidente Fileri: «La conferma del nostro “regista” è l’inizio migliore per strutturare la squadra. Marco oltre ad avere una grande visione di gioco è un ottimo difensore, pronto a lottare su ogni pallone, ma soprattutto è un bravissimo ragazzo, sicuramente un esempio per tutti i suoi compagni. Sono felice di poterlo annoverare ancora tra le nostre file con il suo numero 7».

A ruota le parole di Giacomini: «Sono molto contento di proseguire la mia esperienza alla Goldengas, anche se a livello personale quest’anno sarà più tosto visto gli impegni lavorativi. Sono grato a Senigallia per avermi dato la possibilità di conciliare il basket con il lavoro. Per la stagione che verrà, sono fiducioso e propositivo».