Matelica contro Bramante, il 2024 si apre con il botto

Il nuovo anno solare regala subito un big match. Nella prima giornata del 2024 infatti si affronteranno Matelica e Bramante, rispettivamente la prima e la seconda della classifica in Serie B2 di Basket. Le due compagini saranno impegnate domenica 7 gennaio alle 18 in casa dell’attuale capolista, pronte a battagliare a caccia dei due punti che potrebbero essere fondamentali per il prosieguo del campionato.

Ad inaugurare il nuovo anno però ci penseranno Stamura Ancona e Goldengas Senigallia di scena sabato 6 gennaio alle 19, nell’anticipo della quindicesima giornata della competizione. Entrambe le squadre hanno lasciato il 2023 con due vittorie consecutive. Domenica 7 alle 17 invece, sarà il turno dell’Italservice Loreto Pesaro. I gialloblu ospiteranno al PalaMegabox il Roseto, desiderosi di dimenticare il kappao contro il Teramo a Spicchi dell’ultimo turno.

Cerca riscatto anche il Pisaurum, reduce da quattro sconfitte consecutive. La truppa pesarese se la vedrà domenica alle 20 in casa contro il Pescara 2.0. I ragazzi di coach Surico vogliono aprire il nuovo anno con il sorriso per invertire il trend con cui si è concluso il 2023.

Protagoniste domenica alle 18 Virtus Civitanova e Attila Junior, entrambe a quota 12 punti in classifica. Arienti e compagni ospiteranno la società di Porto Recanati in una sfida tutta da seguire. Nello stesso orario ci sarà il derby abruzzese tra Amatori Pescara e Teramo a Spicchi.