Ad alta quota Senigallia-Matelica, derby tra Bramante e Pisaurum

Un turno che prevede spettacolo. La sedicesima giornata di serie B2 di basket vede in programma una serie di incroci determinanti per la classifica e per il prosieguo del campionato. In alto la Goldengas Senigallia, reduce da tre vittorie consecutive, si ritrova nel terzo posto della graduatoria a quota 20 punti, a meno quattro dal Matelica capolista. Durante il prossimo impegno Brigato e compagni ospiteranno proprio i biancorossi primi della classe nella gara prevista per domenica 14 gennaio alle 18.

Dopo aver battuto proprio la squadra di coach Trullo, il Bramante secondo in classifica si è avvicinato al primo posto, distante ora solamente due punti. I bianconeri scenderanno in campo 24 ore prima rispetto a Senigallia e Matelica, ovvero sabato 13 alle 18, quando se la vedranno nel derby pesarese contro il Pisaurum. Un confronto che coinvolge la città di Pesaro da seguire con grande attenzione.

A proposito di club pesaresi l’Italservice Loreto Pesaro sarà impegnato sabato 13 alle 20.30 sul campo del Pescara 2.0. I gialloblu hanno aperto il 2024 con il successo sul Roseto e hanno nel mirino un’altra compagine abruzzese per continuare a sorridere. Tre quarti d’ora più tardi, alle 21.15, è fissato il fischio d’inizio di Attila Junior-Teramo a Spicchi, match tra due squadre che hanno collezionato fino a questo momento 14 punti.

A completare il programma del sabato c’è il derby abruzzese tra Roseto e Amatori Pescara, entrambe in campo a partire dalle 18. Stesso orario, ma di domenica 14 gennaio, l’incrocio tra Virtus Civitanova e Stamura Ancona. Arienti e compagni sono reduci da due kappao consecutivi, mentre le truppa anconetana vuole scrollarsi dall’ultimo posto della classifica.