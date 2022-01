Luciana Mosconi, domenica c’è una “classica”

ANCONA – Un appuntamento ormai tradizionale in ogni stagione. Teramo-Luciana Mosconi Ancona, che andrà in scena domenica 30 gennaio e valida per la seconda giornata di ritorno, è diventata ormai un’abitudine nelle latitudini della recente serie B. Quella che infatti si giocherà al PalaScapriano sarà la settima sfida tra la formazione dorica e quella abruzzese.

Il bilancio è ancora fortemente sbilanciato verso i colori bianconeroverdi con la Luciana Mosconi che si presenterà alla partita in vantaggio 5-1. Teramo rappresenta un ricordo per certi versi storico: nella stagione 18/19, quella dell’esordio in B per la squadra anconetana, il battesimo fu tenuto proprio davanti ai biancorossi teramani. Era il 7 ottobre 2018 e al Palarossini la squadra allora allenata da Maurizio Marsigliani vinse 74-72 contro Teramo in quello che segnò il ritorno dopo oltre un decennio del basket dorico in Serie B. Anche il match di ritorno non è facile da dimenticare. Il 13 gennaio 2019 vittoria dorica 85-91 dopo ben 2 tempi supplementari con una serie incredibile di ribaltamenti e colpi di adrenalina.

Nella stagione 19/20 altre due partite e altrettante vittorie targate Luciana Mosconi. Il 15 dicembre 2019, 13a giornata di andata, si gioca proprio al PalaScapriano teatro della prossima sfida. Finisce 57-68 per la squadra ospite guidata dal coach Stefano Rajola salito da poche settimane in corsa dopo l’avvicendamento con Paolo Regini. La gara del girone di ritorno non venne disputata per via dell’emergenza sanitaria che fermò tutto a fine febbraio 2020. Si arriva poi alla scorsa stagione, quella in cui gli abruzzesi passano dal Teramo Basket all’attuale Teramo A Spicchi. Quinta giornata del Girone C2, il match di andata si gioca al Palarossini il 6 gennaio 2021 con la squadra dorica di Rajola che vince 91-88 contro la Rennova che aveva appena assunto alla guida coach Giorgio Salvemini, ancora oggi allenatore dei biancorossi. La gara di ritorno si svolge al Palasport Acquaviva il 21 febbraio 2021 e si registra l’unica vittoria finora conquistata da Teramo. Finisce 66-57 per la Tasp che metterà due punti importanti sulla sua classifica di pericolante. Nel match di andata, giocata ad Ancona lo scorso 10 ottobre, la Luciana Mosconi vinse 66-57 in quello che è stato il debutto casalingo stagionale dell’attuale formazione dorica allenata da coach Piero Coen.