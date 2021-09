Basket: la Luciana Mosconi in Friuli per vincere

ANCONA – Con la doppia seduta di ieri martedì 21 settembre, si è aperta ufficialmente la settimana che condurrà la Luciana Mosconi Ancona alla Final Eight di Supercoppa di Lignano Sabbiadoro (si gioca venerdì 24 alle 12 contro Faenza). L’attività del gruppo di coach Piero Coen è per la verità iniziata già lunedì con lavoro individuale svolto soltanto da chi ha avuto poco minutaggio nella gara di domenica contro Senigallia.

Oggi (mercoledì 22 settembre) tutto il gruppo effettuerà un’altra doppia razione, domani la partenza per Lignano Sabbiadoro per trovare la giusta concentrazione in vista della gara valevole per i quarti di finale con gli emiliani. C’è ovviamente da valutare lo stato fisico di tutta la truppa che ha alle spalle tre partite in una settimana, oltre ai robusti carichi di lavoro dovuti al periodo di preparazione. Non si registrano particolari problemi eccezion fatta per Yan Giombini che è uscito dalla partita contro Senigallia con la caviglia sinistra malconcia. Il lungo anconetano si è sottoposto lunedì alle cure del fisioterapista Giuliodori e le sue condizioni verranno monitorate e giudicate di giorno in giorno.