Basket, la Luciana Mosconi inquadra l’Epifania. Al Palarossini arriva Teramo

ANCONA – Riprenderà domani il campionato di Serie B per la Luciana Mosconi Campetto Basket Ancona. La prima sfida del 2021 per i dorici di coach Stefano Rajola sarà quella di domani contro Teramo, in scena alle 18.00 al Palarossini.

Il tecnico biancoverde ha inquadrato quelle che sono le sue intenzioni per rendere liete la vigilia in casa Campetto: «Per quanto ci riguarda questa pausa è arrivata nel momento più opportuno. Abbiamo affrontato un percorso di recupero su alcuni giocatori non al meglio cercando di recuperare chi nell’ultimo periodo era infortunato. Seppur abbiamo lavorato costantemente a ranghi ridotti, sono soddisfatto del lavoro svolto tra Natale e Capodanno e ci siamo concentrati per preparare al meglio le partite contro Teramo e Civitanova che si giocheranno nel giro di quattro giorni».

Parole al miele nei confronti di un avversario che in classifica vanta gli stessi punti degli anconetani (4): «In estate misi Teramo tra le possibili sorprese del nostro girone come una delle squadre più competitive. Ha fatto molto bene in Supercoppa (3 vittorie uscendo agli ottavi di finale contro Rieti n.d.r) e ha un bilancio in parità dopo 4 giornate mettendo in mostra il suo valore e la forza del proprio organico. Le prestazioni di Tiberti sono quelle che risaltano di più all’occhio perchè è il capocannoniere del girone e sta viaggiando a una media quasi in doppia-doppia con tanti rimbalzi offensivi. Ma Teramo ha anche altri giocatori su cui fare attenzione come Serroni, Di Bonaventura, Gianmarco Rossi. Una squadra ben coperta e assolutamente da rispettare».

Servirà la miglior Luciana Mosconi, quindi, per incamerare il bottino pieno: «Sembra banale e scontato. Dovremo giocare di squadra su ogni lato del campo e sfruttare tutti i momenti positivi che potrebbero presentarci. È una partita insidiosa ma che vogliamo portare a casa».