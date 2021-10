Serie B, la Luciana Mosconi attende l’insidiosa Teramo

ANCONA – Per il debutto casalingo della Luciana Mosconi Ancona (domenica 10 ottobre, alle 18), un avversario forte, esperto, intenso e che ha già assaporato il gusto della vittoria nella prima giornata di campionato. Al Palarossini arriva la Rennova Teramo di coach Giorgio Salvemini, squadra rinnovata dopo la salvezza arrivata lo scorso anno nel secondo turno dei playout. A presentare la squadra teramana ci pensa il vice coach dorico Emanuele Pancotto che dopo aver tagliato e sviscerato valanghe di video sottolinea le caratteristiche principali dei biancorossi abruzzesi.

<«Teramo è una squadra dove spiccano tre nomi importanti per la categoria come Bottioni, Di Donato ed Antonelli, nonché pretoriani di coach Salvemini che li ha avuti con lui in passato. Ha l’imprevedibilità di Cucco e Bertocco, e la freschezza e voglia degli under come Bonci e Triassi e il giovane Guilavogui. È una squadra che ama passarsi molto la palla, molto esperta, capace di mettere tanta fisicità su tutti cinque i ruoli. Ha voglia di sacrificarsi in difesa e affronta questa fase molto bene. Per vincere dovremo fermare la loro intraprendenza offensiva e non subire la loro fisicità».

Nella prima giornata la Rennova Teramo ha superato in casa Ozzano 56-54. Doppia doppia per Riccardo Antonelli (11 punti e 12 rimbalzi), 11 anche per Niccolò Bertocco.