ANCONA – Terza partita in una settimana e secondo derby consecutivo in trasferta per la Luciana Mosconi Ancona che domenica 12 dicembre (ore 18) farà visita alla Virtus Civitanova sul parquet del Palarisorgimento. La sfida è stata affidata alla direzione arbitrale della coppia composta da forlivese Michele Meli e dal reggiano Matteo Moratti. La terna degli ufficiali di campo sarà formata da Chiara De Grandis di Pesaro (segnapunti), Magda Bedini di Ancona (cronometrista) e Marco Fratti di Ancona (addetto ai 24″). Per la prima volta in questa stagione la Luciana Mosconi trova un fischietto che ha già diretto una partita. Matteo Moratti infatti ha arbitrato i dorici nella prima giornata a Faenza. Complessivamente il fischietto di Reggio Emilia ha diretto cinque incontri nell’attuale Serie B. Dopo il debutto al PalaCattani è andato in campo in Monfalcone-Bernareggio, Giulianova-Real Sebastiani Rieti, Virtus Padova-Bergamo e Mestre-Jesolo domenica scorsa. In totale 4 vittorie delle squadre di casa a fronte di un solo successo delle viaggianti (Rieti a Giulianova). Il primo arbitro del Palarisorgimento ha diretto una partita del Girone C: la vittoria di Teramo contro la Sutor. Sei gettoni in totale in Serie B per Michele Meli con 2 vittorie in trasferta (Libertas Livorno a Borgomanero e Taranto a Forio) e 4 successi delle formazioni di casa (oltre Teramo-Montegranaro, Cremona contro Monfalcone, Pielle Livorno su Sangiorgese e Rucker Sanve ai danni di Olginate).

Gli avversari

La classifica parla di una sfida sbilanciata verso i colori dorici con la Luciana Mosconi che alberga nei quartieri alti della classifica (14 punti, bilancio 7 vittorie in 11 partite) mentre Civitanova è ultima in classifica con la Sutor Montegranaro con soli due punti. I civitanovesi sono in striscia negativa da nove turni (come Giulianova) solo Formia, nel Girone D, ha fatto peggio avendo perso tutte le prime 11 gare giocate. Ma la graduatoria non deve trarre troppo in inganno. La Virtus è una squadra che ha sempre venduto a caro prezzo la propria pelle e soprattutto sul suo campo sa esprimere un buon basket seppur questa qualità non sia poi supportata dai risultati. Il miglior realizzatore dopo 11 turni della squadra allenata dal coach sangiorgese Marco Schiavi è il lungo Emanuele Musci (11.3) che arpiona anche 6 rimbalzi di media a uscita. In doppia cifra anche Gianpaolo Riccio (10.8). Ha esordito proprio una settimana fa, nella sconfitta in casa della Luiss, il play Valerio Costa che ha però saltato per un problema muscolare il match infrasettimanale contro Imola. Marco Vallasciani è al suo 6°anno a Civitanova e gira con 7.6 punti e 6.5 rimbalzi (il migliore di squadra), L’esterno under Francesco Guerra segna 7.5 punti a partita, il capitano Matteo Felicioni, che ha iniziato il suo ottavo campionato in maglia Virtus, ha 5.2 punti di media, mentre l’altro under Andrea Pedicone gira con 4.4 punti. L’ex Pavia Nicholas Dessì (3 punti e 3 rimbalzi a gara), Nicola Rosettani (2.2) e Tommaso Cognigni (2.7 punti) completano le rotazioni di coach Schiavi.

Questa l’analisi dei virtuosismi civitanovesi da parte di coach Emanuele Pancotto, vice allenatore della Luciana Mosconi. «Terza partita in una settimana e per noi è la prima di due trasferte consecutive. Andiamo in un campo tradizionalmente difficile contro una squadra che, a scapito della classifica, sta giocando una buona pallacanestro con grande voglia. Civitanova viene da una partita come quella di mercoledì contro Imola dove ha fatto ottime cose ed espresso valori di gioco importanti. La Virtus è composta dal quintetto formato dal neo arrivato Costa, gli esterni Guerra e Riccio e i lunghi Vallasciani e Musci. Dalla panchina si alzano il play Under Cognigni, gli esterni Felicioni e Pedicone. A completare la batteria di lunghi Dessì e Rosettani. Per affrontare una partita come quella di domenica dovremo recuperare le energie fisiche e mentali spese nelle gare contro Senigallia e Roseto consapevoli del fatto che sarà una partita contro una squadra che fa dell’intensità e organizzazione difensiva le sue armi principali. Dobbiamo cercare di riproporre l’energia del secondo tempo di Roseto cercando anche di allungarla lungo la durata dell’intera partita. Inoltre dovremo stare attenti e migliorare dal punto di vista offensivo, aspetti che ci sono mancati mercoledì scorso».

Coach Emanuele Pancotto è anche un ex della partita sulla sponda dorica. L’attuale assistente di Piero Coen ha ricoperto lo stesso ruolo nella Virtus Civitanova fino al 2018. Sul fronte civitanovese coach Marco Schiavi che è stato sulla panchina della Stamura nella stagione 05/06. Un ex anche in campo nel roster virtussino. Tommaso Cognigni ha completato il suo percorso giovanile nelle under del CAB Stamura e ha esordito in Serie B nel campionato 19/20 proprio nelle file della Luciana Mosconi. E’ in perfetta parità Il bilancio del derby in Serie B tra Luciana Mosconi e Civitanova, una sfida che si è sempre giocata da quando la formazione anconetana è salita in Serie B. Una vittoria per parte nella stagione 18/19 con successo virtussino ad Ancona all’andata e riscatto dorico al ritorno. Nella stagione seguente si sono registrate due vittorie civitanovesi, mentre nell’ultimo campionato la Luciana Mosconi è riuscita a vincere entrambi gli incroci.