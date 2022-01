ANCONA- La Luciana Mosconi vince nettamente sull’Andrea Costa Imola nella gara di recupero della tredicesima giornata del campionato di basket Serie B. Differenza troppo evidente tra le due compagini, con i dorici superiori in tutte le fasi. È la prima vittoria del 2022 quella degli anconetani che domenica scorsa (16 gennaio) avevano lasciato l’intera posta in palio al Rieti.

Inizio subito convincente per i padroni di casa: sono Pozzetti e Centanni a produrre l’11-4. Vantaggio dorico che si dilata fino al 15-4 quando Imola segna un canestro che non provoca particolari sussulti all’asfittico attacco ospite. I locali viaggiano ad un’andatura decisamente superiore; in difesa Centanni e compagni sporcano molti palloni e in attacco mettono a referto 25 punti.

Luciana Mosconi sul velluto anche all’inizio del 2′ quarto quando Giombini segna il canestro del 30-11. È Cusenza da 3 punti a sbloccare dal torpore Imola che nell’occasione è sembrata una squadra in grande difficoltà nonostante la classifica che li attestava prima del match a 2 punti in graduatoria sopra la Luciana Mosconi. Partita di fatto in archivio già nel 3′ quarto. Segna Aguzzoli in contropiede il 60-32 in favore dei locali a 5′ dall’ultima pausa breve per un divario che produce, però, un momento di rilassatezza nelle fila doriche. Cacace ferma il parziale di 8-0 ospite, il tutto prima che Centanni e Pozzetti segnino da 3 punti decretando la chiusura virtuale del match con ampio anticipo. La Luciana Mosconi sarà nuovamente in campo domenica 23 gennaio quando ospiterà Faenza; quella in programma sarà la 3′ gara settimanale.

LUCIANA MOSCONI ANCONA- ANDREA COSTA IMOLA 93-54

LUCIANA MOSCONI IL CAMPETTO ANCONA: Centanni 24, Cacace 11, Pozzetti 12, Quarisa 11, Aguzzoli 8, Minoli 2, Giombini 14, Panzini 5, Zandri 2, Gospodinov 4, Anibaldi. All. Coen.

ANDREA COSTA IMOLA: Wiltshire 6, Fazzi 4, Guidi, Calabrese, Corcelli 13, Vigori 4, Cusenza 14, Trentin 13, Carnovali e Trapani n.e. All. Grandi.

ARBITRI: Schena e Caldarola.

PARZIALI: 25-11; 49-23; 70-44.