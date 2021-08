Basket, prosegue il cammino della Luciana Mosconi Ancona verso le gare che contano

ANCONA – Continua la marcia di avvicinamento della Luciana Mosconi il Campetto verso gli impegni ufficiali. Domani 1 settembre la squadra di Coen, che sabato scorso ha affrontato l’Aurora Jesi, si testerà in amichevole contro i pari categoria della Sutor Montegranaro. Il desiderio di disputare un’annata ricca di soddisfazioni non manca e questo anche a seguito della fondamentale appartenenza locale che si è voluta dare al gruppo.

Fari puntati sui diversi anconetani presenti nel roster: come il confermato capitano Simone Centanni nonché i nuovi approdati alla corte dorica come l’ala Simone Pozzetti e il playmaker Lorenzo Panzini, 31 anni compiuti lo scorso 13 gennaio che vanta una grande esperienza in Serie B e diversi campionati vinti.

Ecco il commento del coach Piero Coen in questo periodo di sperimentazioni: «Per evitare contrattempi di carattere fisico è stato fondamentale evitare che la soglia della fatica fosse troppo alto. Per cui in accordo con lo staff abbiamo prestato massima attenzione a bilanciare l’impiego dei giocatori in campo gestendo i ragazzi. Ci siamo riusciti abbastanza bene distribuendo i minuti e riuscendo quindi a dosare le energie di ognuno». Poi tornando sulla partita contro l’Aurora. «A tratti abbiamo avuto un ottimo comportamento difensivo – ha precisato l’allenatore anche lui dorico -. Abbiamo messo in pratica un buon lavoro considerato che sotto questo aspetto sono state date solo delle indicazioni sommarie e, tra l’altro, in un solo allenamento ci siamo concentrati sulla fase difensiva andando a dettagliare alcuni aspetti. Si nota quindi una buona attitudine che va logicamente sviluppata e fatta crescere con le giuste indicazioni. Per quanto riguarda l’inserimento dei giovani – ha concluso Coen – tutti si stanno dando da fare e noto un grande spirito di sacrificio e adattamento. Chi è sceso in campo ha fatto una buona impressione lasciando ottimismo per il prosieguo della stagione rispetto alla crescita che potrà avere il gruppo».

Domani, come anticipato, la sfida con la Sutor. Sabato 4 settembre di nuovo in campo contro l’Aurora Jesi. Il 12 settembre la prima gara ufficiale valevole per la Supercoppa di categoria contro la Virtus Civitanova al Pala Prometeo Estra.