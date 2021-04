La Luciana Mosconi Ancona si ferma e saluta Thomas Aguzzoli

ANCONA- Giorni intensi per la Luciana Mosconi Campetto Basket Ancona (Serie B) che aspetta di capire quando potrà tornare a lavorare sul parquet del Palaprometeo. Intanto, a scopo precauzionale e a causa di alcune positività riscontrate all’interno del gruppo squadra anconetano, la società biancoverde ha optato per interrompere l’attività fino a domani (mercoledì 7 aprile) per poi decidere se riprendere o meno gli allenamenti.

Va registrata anche una novità in uscita in casa dorica. La guardia/ala Thomas Aguzzoli, classe 2000, disputerà l’ultima parte di stagione con la Sutor Montegranaro (Serie B). L’ufficialità è stata data dalla stessa società anconetana attraverso un comunicato. «La Luciana Mosconi Ancona comunica che l’atleta Thomas Aguzzoli non disputerà l’ultima parte di stagione con la squadra bianconeroverde. Il giocatore lascia Ancona dopo 11 presenze in campionato (10 nella prima fase, 1 nella seconda) e 4 in Supercoppa. La società coglie l’occasione per ringraziare Thomas per quanto fatto in questi mesi di permanenza in maglia dorica augurandogli il meglio per il prosieguo della sua stagione».