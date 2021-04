Basket, la Luciana Mosconi Ancona si carica e prepara il derby con la Goldengas Senigallia

I dorici di coach Stefano Rajola sono tornati a lavorare in settimana mettendo nel mirino la sfida con i biancorossi in programma per sabato al Palaprometeo

ANCONA – La ripresa dei lavori in casa Luciana Mosconi Campetto Basket Ancona, dopo lo stop forzato a causa di alcune positività, ha coinciso con l’inizio della preparazione mentale al derby di domenica (11 aprile, ore 18 al Palaprometeo) con la Goldengas Senigallia. Nella quarta giornata della Seconda Fase di Serie B di basket, i dorici di coach Rajola cercheranno di dar seguito alla bella prova di Padova tentando di conquistare punti preziosi per i loro obiettivi. Un solo precedente stagionale tra le due squadre, quello dello scorso 18 ottobre in Supercoppa vinto dai biancoverdi.

Tecnicamente il via libera agli allenamenti per la Luciana Mosconi è stato sancito mercoledì pomeriggio (7 aprile) quando, nell’annunciato giro di tamponi, il gruppo squadra anconetano è risultato negativo. Nonostante delle assenze, i dorici dovranno essere bravi a ritrovare subito la giusta condizione mentale arrivando alla sfida domenicale con il corretto stato di forma sotto tutti i punti di vista. Ottimista la società che, dopo aver gestito nel miglior modo possibile l’aspetto sanitario, adesso si aspetta un risultato positivo sul campo.

Oggi pomeriggio la squadra si è allenata sul parquet del Palaprometeo e stessa cosa farà domani mattina per la consueta rifinitura in vista della sfida di domenica con palla a due alle 18 come ricordato in apertura.