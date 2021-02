Basket, la Luciana Mosconi Ancona cede sul campo del Teramo a spicchi

TERAMO- Termina 66-57 in favore dei padroni di casa la sfida tra Teramo a spicchi e Luciana Mosconi Campetto Basket Ancona, tra i piatti principali della giornata odierna nel mini girone C2 di Serie B. I dorici di coach Stefano Rajola, complessivamente, non giocano una brutta partita ma tornano a casa a mani vuote dal viaggio in terra abruzzese.

Parte bene, meglio, la formazione anconetana che impone il suo gioco soprattutto nelle prime battute. Il parziale di 17-20 del primo quarto è risultato indicativo in questo senso. Con il passare dei minuti i locali sono cresciuti fino ad entrare negli spogliatoi per l’intervallo con il punteggio di 33-31. Rossi ha deciso, al rientro in campo, di prendersi la scena facendo allungare Teramo sul 47-44. Nell’ultima ripresa non è stata sufficiente la reazione d’orgoglio anconetana che ha infranto le sue speranze sul definitivo 66-57 finale.