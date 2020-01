Lorenzo Pansa, coach della Ristopro: «Al via un girone di ritorno durissimo»

La squadra fabrianese andrà in trasferta ad Ancona per affrontare la Luciana Mosconi, team profondamente rinnovato rispetto all'andata. «Occhio alle loro fiammate, dovremo cercare di imporre il nostro ritmo», dice il tecnico dei cartai, che avranno almeno 500 sostenitori al seguito

FABRIANO – Inizia da Ancona contro la dorica Luciana Mosconi (domani, domenica 12 gennaio, al PapaRossini ore 18) il girone di ritorno della Ristopro Fabriano, capolista del campionato di serie B di basket con 26 punti.

«Un girone di ritorno che si preannuncia durissimo – commenta il coach fabrianese Lorenzo Pansa – perché tante squadre si sono rinforzate e giocheremo più partite in trasferta, di cui alcune con squadre di alta classifica. Perciò, dovremo essere bravi ed equilibrati, sia all’interno delle vittorie che delle sconfitte, a trarre quegli spunti che poi ci devono portare a essere pronti nella post-season».

Il primo avversario della Ristopro nel girone di ritorno – ancora un derby marchigiano (il quinto di fila per i cartai) – sarà appunto la Luciana Mosconi.

«Ancona (8 punti in classifica, nda) è una squadra profondamente rinnovata rispetto a quella che abbiamo affrontato all’andata (quando la Ristopro vinse 96-59, nda) – descrive gli avversari il tecnico fabrianese. – E’ cambiato l’allenatore (da Regini che ha avuto un bilancio di 1 vittoria e 7 sconfitte a Rajola che dal suo arrivo ha ottenuto 3 vittorie e 4 sconfitte, nda) e ci sono tre giocatori differenti, Baldoni che allora era infortunato, mentre Gueye e Iannelli sono arrivati dopo. Ancona è una squadra che all’interno di una partita può avere grandi fiammate, che noi dovremo essere pronti a “parare” e dall’altra parte a imporre il ritmo di basket che vorremmo provare ad adottare da qui in avanti».

Al seguito della Ristopro ci saranno circa cinquecento tifosi (350 biglietti già venduti in prevendita a Fabriano, poi domani ci sarà ampia disponibilità di tagliandi direttamente al PalaRossini). «La relazione che si è instaurata tra la squadra e il pubblico è straordinariamente positiva – dice in proposito coach Pansa: – penso che sia una cosa fondamentale, del resto tutto quello che facciamo è per i tifosi».

Guardando alle spalle il girone di andata appena concluso, questo è il giudizio di coach Pansa: «Il bilancio che faccio non può essere che positivo, visto che abbiamo vinto 13 partite su 15, scivolando solo due volte, a Chieti e in casa con Cento. Sono contento anche perché si sono viste “tante” Ristopro diverse nella prima parte di campionato e secondo me questa è una cosa positiva».

Domani, ad Ancona, arbitreranno l’incontro il signor Marco Attard di Firenze e la signora Angela Rita Castiglione di Palermo.

Così in campo:

LUCIANA MOSCONI ANCONA – Demarchi, Centanni, Ferri, Quaglia, Monina, Timperi, Iannelli, Baldoni, Gueye, Rinaldi; all. Rajola.

RISTOPRO FABRIANO – Fratto, Pacini, Petrucci, Del Testa, Paolin, Merletto, Cicconcelli, Garri, Radonjic, Cianci, Fontana; all. Pansa.