Basket, la Vuelle Pesaro proverà a restare in Serie A

PESARO – Il campionato di basket 2019/2020 è ormai terminato da diverse settimane, dopo la decisione da parte della Federazione Italiana Pallacanestro di chiudere tutto a causa dell’emergenza Coronavirus.

In casa Carpegna Prosciutto, la questione che tiene banco in questi giorni è quella che riguarda il futuro, e sapere se il prossimo anno la squadra biancorossa prenderà parte al campionato di Serie A oppure scenderà di una categoria. Un primo snodo che farà prendere questa decisione sarà quello riguardante gli sponsor che anche il prossimo anno faranno parte della società e, su questa tema, è intervenuto il presidente del Consorzio Pesaro Basket Luciano Amadori: «Non ho ancora sentito nessuno ma si farebbe presto, anche in una sola giornata e il tempo a disposizione c’è. Il fatto è che prima di tutto bisognerà avere le idee chiare su come e quando si partirà. La campagna abbonamenti è fondamentale e non sappiamo se il campionato inizierà a porte aperte o chiuse. Ogni sponsor vuole giustamente sapere la categoria, il budget, servono idee chiare, io stesso devo sapere cosa andare a proporre – ha detto Amadori -, l’unica cosa certa in questo momento è che il campionato di Serie A tornerà ad essere a numero pari. Sul campo saremmo retrocessi, però non sono io a decidere. Vedremo cosa si sceglierà assieme, consorziati compresi, non solo attraverso il consiglio di amministrazione. La Serie A piace a tutti e tutti vorrebbero continuare ad esserci».

Intanto è notizia di queste ore che il giocatore della Vuelle Pesaro, Henri Drell, che nell’estate scorsa ha firmato un contratto triennale con la formazione pesarese, si è dichiarato eleggibile per il Draft Nba nonostante una stagione, la sua, ben al di sotto delle aspettative anche a causa della sua giovane età (classe 2000). Nel caso in cui il giocatore estone venisse scelto questo potrebbe portare un buy-out nelle casse della formazione biancorossa, che invece, nel caso in cui Drell non venisse scelto, dovrà trovare una soluzione per rescindere il contratto.