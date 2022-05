Basket, la VL Pesaro sfida la Reyer Venezia

Penultima giornata di campionato in cui la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro sarà impegnata in orario serale (ore 20:45) in casa contro la Reyer Venezia in una sfida che potrebbe dire tanto in chiave playoff. La VL entra in questa sfida da nona in classifica con 26 punti ma a pari merito con Trieste e Reggio Emilia che in classifica sono sopra in virtù di alcuni fattori riguardanti gli scontri diretti. Venezia dal suo canto, dopo un avvio di campionato sottotono e una prima parte di stagione non brillantissima nonostante la forza della squadra che da anni sta ai vertici del campionato, ora è tornata a giocare bene e a vincere e lo dimostra la posizione in classifica della squadra di De Raffaele che è in solitaria al quarto posto con 32 punti.

A proposito della partita di stasera ha presentato il match di questa sera il coach della Carpegna Prosciutto Basket Luca Banchi. “Contro Venezia ci attende una sfida impegnativa ma anche affascinante – ha detto Banchi – raggiunta la salvezza vogliamo continuare a coltivare il desiderio di misurarci con club di alto rango dimostrando i nostri progressi e la capacità di competere“.

Venezia però in cui Banchi riconosce il grande valore. «La Reyer, che lotta per conquistare la quarta piazza e il fattore campo al primo turno playoff, gioca un basket solido, fisico e vanta un organico profondo ed esperto abituato a competere sia in Italia che in Europa e preparato a performare in questa fase calda di stagione quando ci sono in palio importanti traguardi – ha detto il coach della VL sui suoi avversari – le loro recenti sei vittorie consecutive sono una dimostrazione del loro stato di forma. Per noi invece l’ultima gara casalinga di stagione regolare dovrà essere da stimolo in modo che il congedo dai nostri tifosi sia un’occasione per fornire una prestazione consona ai nostri desideri».