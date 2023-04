Basket, la VL lotta ma nel finale cede a Napoli

Lotta con tutte le sue forze la Vuelle Pesaro a Napoli, ma sono i padroni di casa a spuntarla. Terza sconfitta nelle ultime quattro per i rossiniani che arriva dopo un brutto quarto periodo di gioco. Ora si guarderà al risultato di Brescia per la corsa ai playoff. In caso di vittoria dei lombardi la Carpegna Prosciutto sarebbe nona e quindi fuori dalla zona che vale la post-season

Primo quarto di gioco ad altissimo punteggio quello tra Napoli e Pesaro con i padroni di casa che chiudono avanti i primi dieci minuti di gioco sul +3 (30-27) con 9 punti di Howard. Reazione pesarese però con la VL che parte molto bene nel secondo quarto con un immediato 8-0 di parziale che permette il sorpasso a +5 sul 30-35 in favore degli uomini di Repesa. Napoli però reagisce subito e risponde a sua volta con un parziale di 12-5 per riportarsi avanti 42 a 40 a metà del secondo periodo. Punteggio che resta molto alto complici gli attacchi delle due squadre con la VL che trova subito due triple da parte del suo capitano Carlos Delfino. Pesaro che trova nuovamente il contro sorpasso lanciata dai canestri di Moretti, Cheatham e Rahkman che a due minuti dall’intervallo fanno +4 sul 50-46. Dopo l’ottimo primo quarto di Howard, Napoli trova delle grandi giocate da parte di Stewart che raggiunge con facilità la doppia cifra e tiene a galla i suoi. Per lui 15 punti dopo soli due quarti di gioco. Nel finale di quarto padroni di casa che rimettono la testa avanti e si portano all’intervallo sul 52 a 50.

Terzo quarto che si gioca sempre sul filo dell’equilibrio da parte di entrambe le squadre che si rispondo canestro su canestro in un Pala Barbuto molto caldo vista l’importanza del match per i partenopei. A metà periodo punteggio sul 64 a 63 in favore di Napoli con la VL che resta aggrappata nonostante un arbitraggio a tratti troppo permissivo. Molti episodi dubbi dove non sono arrivati dei fischi soprattutto in alcune penetrazioni di Rahkman nell’arco del quarto. Con l’aumentare dell’intensità e dei contatti cala la produzione di punti da parte di entrambe le squadre e il punteggio a poco più di due minuti dall’ultimo quarto è 67 a 66 per Napoli. 5 punti in fila per Cheatham e nel mezzo un canestro della Gevi per il 71 a 69 con cui la VL ritrova il vantaggio. Stewart dalla lunetta fa 2/2 e trova il pareggio (21 punti per lui fino a questo momento). Ancora un canestro per parte prima della conclusione del quarto e si va all’ultima pausa sul 73 pari.

Inizio di quarto periodo in cui Napoli prova il primo mini allungo sul +4 con un 8-4 di parziale. Una tripla di Stewart dopo un canestro di Toté dà il +5 (84-79) alla squadra di Pancotto. Toté e Rahkman riportano la VL a -1 (85-84) a meno di sei minuti dalla fine ma una tripla di Michineau ridà a Napoli il +4 sul punteggio di 88 a 84 a metà periodo. Williams trova il canestro del +6 che costringe Repesa al time-out con la VL che per la prima volta non riesce a reagire e ad accorciare. Uscita dal minuto di riflessione che non fa bene ai pesaresi con Rahkman che subisce una stoppata e Howard realizza cinque punti consecutivi che danno il massimo vantaggio di +11 a Napoli (95-84). Delfino realizza da tre punti quando mancano poco più di tre minuti alla fine (95-87). Negli ultimi minuti la VL non segna più e Napoli gestisce. Alla fine il parziale è 98 a 87 per i partenopei.