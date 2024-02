Basket, la VL in viaggio per Scafati. Domani si gioca

I biancorossi sono partiti quest’oggi in direzione Campania per la sfida contro la Givova Scafati di domani pomeriggio

Reduce da ben sei sconfitte consecutive in campionato e con l’ultimo ko interno contro Brindisi che ha lasciato strascichi e malumori importanti in città, la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro viaggia in direzione Scafati con la volontà di dare una svolta alla stagione che si sta rivelando molto più complicata di quanto la si immaginasse almeno un paio di mesi fa.

In settimana i campani hanno vissuto l’incredibile addio di David Logan che prima ha fatto ritorno in America nella giornata di lunedì, senza aver il permesso del club e senza nemmeno avvisare, per poi annunciare nella giornata di giovedì il suo ritiro immediato dal basket giocato. Un fulmine a ciel sereno che ha sicuramente lasciato l’amaro in bocca a Scafati ma non ha colto impreparata la società gialloblù che ieri mattina ha ufficializzato la firma di Gerry Blakes che era senza squadra dopo l’addio di Pistoia.

In casa VL, dopo che si è rumoreggiato ad inizio settimana di un possibile ritiro per far compattare la squadra, la situazione è rimasta tranquilla con un ritmo di lavoro che, come detto in conferenza da coach Meo Sacchetti, è salito. «In settimana abbiamo iniziato a essere un po’ più aggressivi rispetto al solito ma va dimostrato anche in partita – ha sottolineato il tecnico biancorosso – nelle condizioni in cui siamo non possiamo essere arrendevoli, dobbiamo pensare a noi stessi cercando di fare il meglio possibile, a partire dall’atteggiamento con cui si scende in campo».

Su Scafati Sacchetti ha parlato così: «Affronteremo una squadra molto fisica ma questo non può essere un ostacolo per noi, come atteggiamento. La squadra campana in settimana ha perso Logan ma si tratta comunque di una squadra molto fisica e che vanta play esperti. Noi dovremo cercare di limitarli in base alle nostre caratteristiche ma ci tengo a sottolineare che da parte nostra serve un’altra faccia».