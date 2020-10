Basket, la Luciana Mosconi già pimpante contro la Virtus Civitanova

ANCONA – Segnali positivi per la Luciana Mosconi Campetto Basket Ancona che nell’ultima amichevole disputata al Palarossini ha ospitato la Virtus Civitanova. Un match pimpante per tutto il suo sviluppo che ha consegnato segnali positivi ad entrambi i tecnici. In particolar modo coach Stefano Rajola, sponda anconetana, ha applaudito a più riprese i suoi giocatori a testimonianza del gradimento della prestazione nel rettangolo di gioco. 69-69 l’insolito risultato che ha ribadito il grande equilibrio vissuto. Oggi i biancoverdi torneranno a lavorare sul parquet del Palarossini in attesa del primo impegno ufficiale in Supercoppa contro la Sutor Montegranaro.

Luciana Mosconi Ancona-Rossella Virtus Civitanova 19-20, 22-15, 12-18, 18-18

Luciana Mosconi Ancona: Aguzzoli 8, Centanni 4, Oboe 10, Caverni 12, Gospodinov 4, Mancini, Paesano, Rossi 10, Rattalino 10, Leggio 10, Chiorri 3. All.Rajola

Rossella Civitanova: Cognigni, Andreani 5, Felicioni 7, Amoroso 15, Lusvarghi 5, Casagrande 18, Rocchi 12, Milani 9, Cossiri, Montanari. All.Mazzalupi