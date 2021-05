Basket, la Goldengas Senigallia è pronta ai playoff: domenica c’è gara 1 con Taranto

È scontro tra la settima del girone C e la seconda del girone D di Serie B. Al meglio delle cinque. Capitan Pierantoni e compagni sono chiamati all'impresa. Diretta streaming sulla piattaforma LNP Pass

SENIGALLIA – La Goldengas Senigallia non vuole smettere di sognare. Iniziano i playoff di Serie B e i biancorossi fanno visita al CJ Basket Taranto per gara 1 dei quarti di finale. Si gioca domenica 16 maggio, ore 18 al Palafiom di Taranto.

È settima del girone C contro seconda del girone D di Serie B. Al meglio delle cinque. La Goldengas ha di fronte un ostacolo grande, grandissimo e si gioca il passaggio del turno contro una delle favorite al balzo di categoria. I ragazzi guidati dal duo Peverada-Ruini però non hanno più niente da perdere e avranno il vantaggio di giocare con la mente libera.

Non al completo però perché il play Giacomini non è ancora recuperato e Michele Peroni si è accasato alla Rinascita Basket Rimini per disputare i playoff. Capitan Pierantoni e compagni sono chiamati all’impresa.

Per quanto riguarda gli altri incontri della serie, c’è stata una variazione sugli orari e le date: gara 2, martedì 18 maggio ore 18, sempre lontano da Senigallia; gara 3, venerdì 21 maggio in casa della Goldengas ore 18; eventuale gara 4, domenica 23 maggio al Pala Panzini sempre alle 18; eventuale gara 5, martedì 25 maggio in terra pugliese alle 18.

Gara 1 di domenica sarà acquistabile e visibile in diretta streaming sulla piattaforma LNP Pass.