Basket, la Goldengas fa visita al Teramo. In palio i playoff e la salvezza

SENIGALLIA – Potrebbe essere una domenica da sogno per la Goldengas Senigallia. Domani 2 maggio, i biancorossi fanno visita al Teramo a Spicchi per l’ultima giornata di regular season di Serie B (girone C).

Con un successo capitan Pierantoni e compagni festeggerebbero la salvezza aritmetica e continuerebbero a cullare il sogno playoff. Questo perché la Goldengas ha ancora due partite da recuperare, con Fabriano e Roseto (la prima il 6 e la seconda il 9 maggio).

I ragazzi guidati dal duo Peverada-Ruini distano due sole lunghezze dalla zona playoff ma sono appunto l’unica squadra in lotta per accederci che deve recuperare così tante partite. Un filotto, ai biancorossi servirà un filotto per conquistare un traguardo che solamente alcune settimane fa sembrava impossibile.

Tutto, o quasi, però passa per Teramo. Negativi gli atleti senigalliesi al consueto giro di tamponi, ancora out Giacomini per un problema alla caviglia. Fischio d’inizio fissato alle 18 al Palasport Acquaviva e gara che sarà acquistabile e verrà trasmessa in diretta sulla piattaforma LNP Pass.