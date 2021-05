Jesi firma l’impresa: batte Padova in trasferta e conquista i playoff

L’Aurora The Supporter gioca una gara da incorniciare in Veneto, ottenendo il pass per la post-season nonostante le innumerevoli difficoltà incontrate durante la stagione

JESI – Un’impresa da incorniciare. Una giornata che resterà fra i ricordi. La The Supporter Jesi, falcidiata dagli infortuni e dal covid durante la stagione regolare, conquista i playoff. E lo fa andando a vincere in casa dell’Antenore Energia Padova, in lotta per lo stesso obiettivo. Finisce 66-67. Coach Marcello Ghizzinardi è l’artefice principale di questa vittoria, tutt’altro che scontata alla vigilia. Domenica 16 maggio e martedì 18 maggio si va a Rieti, prima classificata del girone D. Venerdì 21 maggio si torna al PalaTriccoli per gara 3.

La posta in gioco è altissima e sul parquet si percepisce fin dalle prime azioni. Grande attenzione in difesa da parte delle due compagini. L’Aurora, nonostante la lontananza dalle mura amiche, la giovane età dei suoi giocatori, e il valore degli avversari (pesantemente condizionati dal covid nelle ultime settimane), vuole scaricare sul campo tutte le sue chances. È subito Magrini a prendersi le responsabilità, mettendo a segno punti importanti. Quarisa sotto le plance e Giacchè in regia non sono da meno e gli arancioblu riescono ad aggiudicarsi sia il primo che il secondo quarto. Ma nel basket, si sa, è il risultato finale che conta.

Nel terzo parziale, che i padroni di casa fanno proprio, l’equilibrio si ristabilisce. Dieci minuti ancora da giocare, 47-48 il punteggio sul tabellone. Si segna a malapena, Padova e Jesi sanno bene quanto contano quei pochi minuti che le separano dal suono della sirena. A 5′ dal termine è 56-55 per i veneti. Si gioca punto a punto. A due minuti dalla fine, l’Antenore prova ad allungare, gli ospiti tentano il tutto per tutto, anche in considerazione della salvezza ormai acquisita. Ed è Giampieri, dalla lunga distanza, ad agguantare il pareggio. Un minuto allo scadere, 64-64. Ci pensa lo jesino Ferraro a far esplodere la panchina jesina. Tripla a 5 secondi dai playoff. Subito il fallo sul portatore di palla padovano, che segna i due tiri liberi. 66-67, con appena 4° sul tabellone. Palla in mano all’Aurora. Che non si fa prendere. E urla di gioia per i playoff conquistati.

I festeggiamenti dei giocatori dell’Aurora The Supporter Jesi (foto dalla pagina Facebook ufficiale dell’Aurora basket Jesi)

The Supporter Jesi – Antenore Energia Padova: 66-67 (20-21, 35-39, 47-48)

Antenore Energia Padova: Michele Ferrari 17 (4/10, 0/0), Ivan Morgillo 15 (7/11, 0/5), Kevin Brigato 11 (4/4, 0/0), Pietro Bocconcelli 8 (1/4, 2/5), Francesco De nicolao 5 (1/2, 1/3), Corrado Bianconi 5 (2/5, 0/2), Federico Schiavon 3 (0/0, 1/2), Nicolo’ Pellicano 2 (1/1, 0/1), Giulio Rigato 0 (0/0, 0/0), Edoardo Fiore 0 (0/0, 0/0), Cesare Barbon 0 (0/0, 0/0), Leonardo Clark 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 14 / 18 – Rimbalzi: 38 8 + 30 (Kevin Brigato 11) – Assist: 14 (Francesco De nicolao 5)



The Supporter Jesi: Mattia Magrini 18 (2/3, 4/11), Noah Giacche’ 17 (5/8, 2/5), Andrea Quarisa 10 (5/9, 0/0), Fabio Giampieri 9 (2/3, 1/6), Massimiliano Ferraro 8 (1/3, 2/9), Daniele Cocco 4 (2/2, 0/0), Simone Mentonelli 1 (0/0, 0/0), Antonio Valentini 0 (0/2, 0/2), Alex Ginesi 0 (0/0, 0/0), Yusupha Konteh 0 (0/0, 0/0), Mario Mancini 0 (0/0, 0/0), Rezart Memed 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 6 / 11 – Rimbalzi: 32 9 + 23 (Andrea Quarisa 8) – Assist: 17 (Antonio Valentini 5)