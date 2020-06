Basket, Jasmin Repesa è il nuovo coach della VL

PESARO- La notizia che tutti i tifosi biancorossi attendevano è diventata ufficiale. La VL ha affidato la panchina a un calibro importante come Jasmin Repesa, firmandolo con un contratto della durata di tre anni. Un segnale importante che testimonia come la società voglia programmare il suo futuro a medio lungo termine.

Coach Repesa ha fatto capire sin dalle sue prime parole che cosa si aspetta dalla stagione che verrà. «Vogliamo far bene e crescere ogni giorno: posso garantire che l’aggressività dovrà essere il nostro marchio di fabbrica – ha detto – Pesaro è una piazza storica, si respira un grandissimo entusiasmo dato che tutti in città e non solo vivono di basket. C’è tantissima passione per la pallacanestro. La tradizione pesarese non ha bisogno di presentazioni».

Dopo oltre 14 anni, ovvero dalla stagione 2006/2007, Repesa ritroverà a Pesaro Ario Costa, con cui ha già lavorato in quell’anno alla Virtus Roma. «Ci conosciamo da quel periodo, ora Ario mi ha chiesto di venire ad allenare a Pesaro. Il rapporto che ci lega è molto importante, è una persona molto onesta e affidabile, conosce tutto del basket». L’auspicio del coach croato è chiaro fin dai primi istanti: «Insieme vogliamo portare la VL al livello che merita una società come quella pesarese, compatibilmente con le risorse a disposizione».