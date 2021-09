Basket, la Ristopro Fabriano chiama a raccolta i tifosi

Lanciata la campagna abbonamenti, il direttore marketing Governatori: «È come una chiamata alle armi in questa particolare stagione». Stasera la presentazione della squadra

FABRIANO – La marcia di avvicinamento al campionato di A2 per la Ristopro Fabriano prosegue a ritmo battente, tra appuntamenti sportivi ed eventi societari.

La prima amichevole giocata mercoledì a Chieti ha già dato qualche indicazione a coach Lorenzo Pansa, che – punteggi azzerati ad ogni quarto come si confà negli “scrimmage” estivi – ha visto la sua squadra ben comportarsi nel secondo e nel quarto parziale (13-21, 21-26), mentre le altre due frazioni hanno visto prevalere i teatini (24-10, 23-12). Il miglior marcatore della Ristopro è stato l’americano Arik Smith con 22 punti, a completare il tabellino Benetti 4, Baldassarre 4, Merletto 5, Matrone 6, Gulini 2, Marulli 10, Davis 10, Thioune 3, Gatti 3. Prossimo test domani, sabato, alle ore 18 al PalaPaternesi di Foligno contro la Stella Azzurra Roma (ingresso libero con green pass).

Ieri pomeriggio, inoltre, presso l’agenzia “Salari Assicurazioni” a Fabriano (che è un prezioso partner della squadra, nella cui sede è allestito lo “Janus Point”), il direttore marketing Lorenzo Governatori ha presentato la campagna abbonamenti 2021/22, che segna il ritorno di Fabriano nella A2 cestistica dopo tredici anni, per giunta in una stagione del tutto particolare che la squadra e i tifosi vivranno sempre con la valigia, dovendo disputare le partite casalinghe al PalaBaldinelli di Osimo a causa della chiusura del PalaGuerrieri di Fabriano. «Per questo abbiamo bisogno di uno straordinaria vicinanza dei nostri tifosi, anche in termini di sottoscrizione delle tessere – sono state le parole di Governatori: – passatemi il termine, è una vera e propria chiamata alle armi».

La campagna abbonamenti, accompagnata da un video emozionale che ha per protagonisti proprio i tifosi, è stata illustrata dettagliatamente dal direttore marketing, con prezzi che spaziano da un minimo di 130 euro per la curva (ridotto 105 euro per 6-18 anni e over 75) fino a un massimo di 325 euro per la Tribuna Vip (ridotto 230 euro per 6-18 anni e over 75), nel mezzo diverse altre soluzioni in base ai settore del palas. L’abbonamento comprende 15 partite e può essere sottoscritto in prelazione per il vecchi abbonati del 2019/20 dal 6 all’11 settembre (presso lo “Janus Point” nell’agenzia Salari Assicurazioni), dal 13 settembre per tutti (“Janus Point”, “Tabaccheria Fontanelle” e on line sul circuito LiveTicket).

Questa sera, venerdì, intanto, presso il locale “Time Out” in zona Borgo ci sarà la presentazione della squadra ai tifosi alle ore 21, per conoscere meglio i protagonisti della stagione che sta per iniziare.