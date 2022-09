Basket, è iniziata la stagione della Halley Thunder Matelica

La squadra biancoblù ha cominciato la preparazione. Salvezza come obiettivo, ma con un occhio ai playoff

FABRIANO – Ha preso ufficialmente il via ieri – mercoledì 31 agosto – la stagione sportiva 2022/23 della Halley Thunder Matelica, la seconda nel campionato di serie A2 femminile di basket.

Squadra, staff e dirigenza al completo si sono radunati presso la sede sociale a Matelica per la consegna del materiale tecnico e per la prima foto di gruppo dell’anno.

Il presidente Euro Gatti, nella circostanza, ha preso inizialmente la parola: «Ci tengo a dare il benvenuto a tutte le ragazze, alle nuove e alle confermate. Sono certo che ci aspetta una bella stagione sportiva e che si farà bene come sempre, nello spirito di familiarità che contraddistingue la Thunder».

Il direttore sportivo Piero Salari, dopo aver presentato brevemente l’organico, ha aggiunto che «l’obiettivo per il campionato 2022/23 e ottenere prima di tutto la permanenza in serie A2, in secondo luogo cercare di fare ancora meglio dell’anno scorso». Il che, tra le righe, significa un occhio ai playoff, sfiorati al fotofinish la stagione scorsa.

La squadra si è poi spostata rapidamente al PalaChemiba di Cerreto d’Esi per il primo allenamento, guidato dal preparatore atletico Simone Spinaci e dallo staff tecnico composto dal coach Orazio Cutugno, dal nuovo vice Massimo Cerini e dall’assistente Paolo Marcellini.

Qui, il team è stato raggiunto da Giovanni Ciccolini, main sponsor con il marchio “Halley Informatica”, che ha salutato a centro campo le ragazze rivolgendo loro il tradizionale “in bocca al lupo” e l’augurio di buon lavoro.

Al termine dell’allenamento, la giornata si è conclusa a cena a Matelica.

Questa la “rosa” della Thunder che ha iniziato la preparazione atletica: Benedetta Gramaccioni (play, 1998, 174 cm, confermata), Francesca Stronati (play, 1997, 167 cm, confermata), Debora “Pepo” Gonzalez (play/guardia, 1990, 171 cm, confermata), Alessia Cabrini (guardia, 1996, 179 cm, nuova), Giulia Michelini (guardia, 2001, 178 cm, confermata), Asya Zamparini (guardia, 2000, 172 cm, confermata), Emma Ridolfi (guardia, 2005, 170 cm, confermata), Noemi Celani (ala, 2003, 178 cm, nuova), Martina Grassia (ala, 2001, 181 cm, nuova), Laura Steggink (ala/centro, 1997, 185 cm, nuova), Gloria Offor (ala/centro, 2005, 180 cm, confermata), Alessia Franciolini (centro, 1997, 190 cm, confermata), Andrea Iob (centro, 2000, 182 cm, nuova). In questa fase di preparazione, sono state aggregate al gruppo anche tre ragazze provenienti dal settore giovanile: Giulia Carbonari (2006), Sofia Spinaci (2005) e Asia Mancini (2004).

Gli allenamenti proseguiranno quotidianamente, con alcune giornate di riposo e una domenica – il 4 settembre – interamente dedicata al “team building” in cui la squadra andrà a fare “rafting” nella vicina Umbria, in Valnerina.

Il programma delle amichevoli prevede un primo impegno con le Panthers Roseto di A2 (data da ufficializzare, probabilmente mercoledì 14 settembre), a seguire sabato 17 settembre scrimmage a Umbertide (A2), mercoledì 21 settembre ad Ancona (A2), il weekend 24/25 settembre torneo a Campobasso con Magnolia Campobasso (A1), Dinamo Sassari (A1) e Panthers Roseto (A2).