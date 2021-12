Basket, in casa VL Carlos Delfino in dubbio per Treviso

Uscito ieri dal campo dopo aver subito un colpo al volto e non più rientrato sul terreno di gioco, il capitano della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro Carlos Delfino è stato visitato nella giornata odierna. La VL, infatti, con un comunicato di pochi minuti fa ha dichiarato che Delfino dopo l’infortunio occorso durante il primo quarto contro Varese è stato sottoposto a controlli specialistici oculistici da parte del dott. Carlo Maria Valazzi che hanno evidenziato un’abrasione oculare all’occhio destro.

Ad oggi è difficile capire se Delfino sarà in campo sabato sera quando la VL salirà in Veneto per giocare contro Treviso. Lo staff medico della società valuterà giornalmente le condizioni del fuoriclasse argentino che comunque ieri, in soli 9 minuti di impiego, aveva già messo a segno 6 punti oltre a 3 rimbalzi e 2 assist.

Intanto con i posticipi di ieri sera la classifica si è nuovamente trasformata. La VL infatti, con i 6 punti in classifica p salita al 12° posto a pari merito con Varese, Sassari e Cremona. All’ultimo posto in solitaria la Fortitudo Bologna con 4 punti.