Impresa Goldengas Senigallia: espugna Rimini ed è in finale di Supercoppa

RIMINI – Che bella Goldengas Senigallia. I biancorossi passano sul Rivierabanca Basket Rimini 70-58 e si regalano la finale di Supercoppa Serie B del proprio girone contro la Luciana Mosconi Ancona.

Non era proprio un Davide contro Golia, ma i padroni di casa partivano con tutti i favori del pronostico, essendo una delle candidate più accreditate alla vittoria del campionato. Poco è importato agli uomini di coach Andrea Gabrielli che hanno sfoderato una prestazione brillante, di personalità e di gran spessore. Come aveva chiesto il tecnico alla vigilia.

Non c’è stata mai partita, all’intervallo si arriva sul 40-25 per la Goldengas. I marchigiani poi amministrano nella seconda parte di gara, realizzando altri 30 punti e chiudendo il discorso qualificazione. Ora testa alla finale contro i dorici, fissata per domenica 19 settembre alle ore 18.30. Ogni squadra che trionferà nel proprio girone sarà qualificata alle Final Eight che si svolgeranno dal 24 al 26 settembre e decreteranno la vincitrice della Supercoppa Serie B.