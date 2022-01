Basket, Hollis e Tommasini mettono le ali alla Ristopro Fabriano

FABRIANO – La Ristopro Fabriano riassapora il dolce gusto della vittoria a distanza di quasi tre mesi dall’ultimo successo (era il 7 novembre) e, com’era prevedibile, lo fa nel giorno dell’esordio dei nuovi acquisti, l’ala Damian Hollis (23 punti e 6 rimbalzi) e il play Claudio Tommasini (12 punti e 4 assist), che hanno dato la giusta consistenza ad un organico finora palesemente incompleto.

Il successo sull’Atlante Roma per 95-86 è molto più netto di quanto dica lo scarto finale. La Ristopro ha condotto l’incontro con un vantaggio oscillante in media intorno ai quindici punti e un massimo di +22 al 29’ (75-53).

I capitolini, molto nervosi, hanno limato il “gap” solo negli ultimi cinque minuti, quando ormai il risultato era in ghiaccio: per l’Atlante il migliore è stato Fanti, mentre Hill ha segnato solo a giochi archiviati e l’esordiente Carroll ha litigato col canestro, così come il bomber Pepe, mai in partita.

In casa Ristopro, l’esordio brillante di Hollis e Tommasini non deve mettere in secondo piano la buona performance di Santiangeli (che, anzi, probabilmente è stato il migliore in campo) e lo Smith chirurgico della prima parte di gara: accanto a questo valido quartetto ben si è mosso il pivot Matrone, che ha portato alla causa 8 punti e 8 rimbalzi, nella giornata in cui è stato l’unico centro di ruolo vista l’assenza per infortunio di Thioune.

Fabriano, dunque, interrompe a quota otto la serie di sconfitte di fila e con questo successo sale a 6 punti nella classifica di serie A2 agganciando l’altra squadra capitolina, la Stella Azzurra Roma, a sua volta battuta 83-85 dal San Severo.

Ristopro Fabriano – Atlante Roma = 95-86

Ristopro Fabriano – Hollis 23 (6/8, 3/4), Santiangeli 20 (3/4, 2/5), Smith 15 (3/9, 3/8), Tommasini 12 (3/5, 2/4), Matrone 8 (2/3 da due), Gulini 7 (2/3 da tre), Marulli 6 (1/1, 0/1), Benetti 4 (1/4, 0/1), Re, Onesta ne, Caloia ne. All. Pansa

Atlante Roma – Fanti 27 (9/14, 1/4), Hill 22 (7/12, 0/1), Carroll 9 (2/7, 0/7), Baldasso 9 (3/6 da tre), Schina 9 (2/3, 1/2), Pepe 7 (2/4, 1/9), Viglianisi 3, Molinaro (0/1, 0/1), Santini ne, Di Camillo ne. All. Pilot

Arbitri – Tirozzi (Bo), Yang Yao (Vr) e Bramante (Vr)

Parziali – 24-9, 23-28, 28-19, 20-30