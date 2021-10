Basket, Halley Thunder verso il debutto in A2. Coach Cutugno: «A Cagliari con entusiasmo»

FABRIANO – Domani, sabato 9 ottobre, inizia il campionato di serie A2 femminile di pallacanestro. La Halley Thunder Basket, neopromossa e alla prima esperienza in questa categoria, esordirà in trasferta sul parquet del Cus Cagliari.

«Il nostro precampionato è stato soddisfacente per quanto riguarda il lavoro organizzato con lo staff e le amichevoli disputate, per cui posso dire di essere soddisfatto – è il commento alla vigilia di Orazio Cutugno, coach del team di Matelica, con la collaborazione di Fabriano -. Andiamo in Sardegna con grande orgoglio, nel senso che rappresentiamo una piccola società, ma che anagraficamente è anche storica (fondata nel 1991, ndr), e portiamo uno sponsor importante come Halley Informatica in giro per l’Italia. La nostra squadra si approccerà con grande umiltà a questo livello, con l’obiettivo di provare a competere sin da subito, sicuramente con grande entusiasmo».

Sulla stessa lunghezza d’onda il capitano della Halley, Debora “Pepo” Gonzalez, la giocatrice con maggior esperienza della squadra, nonché ex Nazionale argentina. «Affronteremo una formazione come il Cus Cagliari che è già consolidata, con ragazze che giocano insieme da diversi anni – dice la Gonzalez. – Noi dobbiamo pensare più che altro al lavoro che stiamo facendo e a quello che abbiamo fatto finora. La serie A2, rispetto alla B, è un campionato più tattico, più tecnico, più fisico: per cui dovremo essere molto attente a non perdere la concentrazione in certi momenti della partita. L’A2 è un traguardo che sognavamo già l’anno scorso, ora ci siamo, siamo contente e speriamo di toglierci qualche soddisfazione».

Il Cus Cagliari, dicevamo, è una formazione già collaudata. Milita in serie A2 dalla stagione 2016/17, quando è retrocesso dalla serie A1 (in precedenza aveva disputato cinque stagioni in fila nel massimo campionato nazionale). E’ la società cestistica femminile con più tradizione in Sardegna. Per quanto riguarda la squadra, sono state confermate otto giocatrici della stagione scorsa, con l’innesto di due nuovi elementi: Giulia Cecili (play, ex Valdarno) e Delia Gagliano (ala forte, ex Dinamo Sassari in A1). Mancherà il capitano Erika Striulli, infortunata. L’allenatore è Federico Xaxa, in carica dal 2016.

Si giocherà domani, sabato 9 ottobre, al PalaCus, presso la Cittadella Sportiva “Sa Duchessa” di Cagliari, alle ore 15.30.

Arbitreranno l’incontro Sara Spina di Milano e Jacopo Spinelli di Cantù (Co).

La gara sarà trasmessa in diretta Facebook sulla pagina del Cus Cagliari.