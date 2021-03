Basket, Goldengas Senigallia: ora c’è la sosta. Il 21 marzo inizia la fase due

I biancorossi si presentano al rush finale con 12 punti e al decimo posto in classifica generale. Il primo ostacolo sulla loro strada sarà il Roseto, quarta forza del girone C di Serie B

SENIGALLIA – Una settimana per rifiatare in casa Goldengas Senigallia. Si è appena conclusa la prima parte di stagione e il prossimo impegno dei biancorossi è fissato per domenica 21 marzo.

Il quintetto di coach Riccardo Paolini ha chiuso il sottogirone C1al quinto posto e con 12 punti in classifica. Peccato però che nelle ultime tre partite siano arrivate altrettante sconfitte, l’ultima quella di ieri – domenica 7 marzo – col Padova. Ora, si uniranno i sottogironi C1 e C2 per comporre il definitivo girone C di Serie B. Le 16 squadre coinvolte vanteranno i punti totalizzati in questa prima fase e si scontreranno contro le rivali dell’altro raggruppamento iniziale.

In sostanza, la Goldengas dovrà disputare ancora 8 partite. I biancorossi affronteranno tutte le squadre del precedente sottogirone C2, quattro volte giocheranno in casa e nelle restanti quattro occasioni in trasferta. Al termine di questa seconda fase, le prime 8 classificate si giocheranno i playoff con le restanti 24 formazioni dei gironi A, B e D. L’ultima classificata invece sarà automaticamente retrocessa.

Discorso playout: i club classificati dal 12° al 15° posto si giocheranno gli spareggi per mantenere la categoria. Retrocederà solo una di queste quattro squadre. Tre squadre invece, al termine della stagione, occuperanno la classifica zona franca, mantenendo di diritto la categoria.

La Goldengas si presenta ai nastri di partenza proprio nella zona neutra della classifica, ovvero al decimo posto. I senigalliesi sono a +2 dai playout e a -4 dai playoff. Tutto è ancora aperto e ci sarà dunque da lottare fino alla fine per centrare qualsiasi obiettivo.

A partire da domenica 21 marzo quando al PalaPanzini arriverà il Roseto, quarta forza del campionato e avversario più che temibile.