La Goldengas Senigallia tra sociale e campionato: visita all’Avis e domenica arriva Teramo

SENIGALLIA – La Goldengas Senigallia si prepara ad ospitare la Rennova Teramo. I biancorossi domenica – 7 novembre – tornano in scena al Pala Panzini dopo l’amara trasferta di Rieti.

Capitan Giacomini e compagni cercano una reazione e il ritorno alla vittoria, di fronte ci sarà la compagine abruzzese che in classifica vanta gli stessi punti della Goldengas, ovvero 4 dopo cinque giornate. Lo spettacolo è sempre assicurato quando si affrontano queste due formazioni.

E nel frattempo la Goldengas si muove anche nel sociale: quattro atleti sono andati a fare i test per diventare donatori presso l’Avis di Senigallia in questi giorni. La nobile realtà ha ringraziato così attraverso i propri social: «Quattro ragazzi della Goldengas Senigallia sono venuti a fare i test. Sono nove i giovani atleti che hanno dato disponibilità per questo gesto di solidarietà. Avis ringrazia la società che ha reso possibile questa bellissima collaborazione. Vi ricordiamo che chi effettuerà una donazione riceverà un biglietto gratuito per andare a sostenere i ragazzi della Goldengas Senigallia».

Tornando al basket giocato, la squadra di coach Andrea Gabrielli domenica scenderà in campo alle ore 18.