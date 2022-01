Basket, la Goldengas Senigallia sfiora l’impresa: la capolista Roseto sorride nel finale

ROSETO – La Goldengas Senigallia perde a testa altissima. I biancorossi cedono 79-70 sul parquet della capolista Roseto, abile a rimontare il sodalizio marchigiano e a centrare il dodicesimo successo consecutivo.

La squadra di coach Andrea Gabrielli conferma, ancora una volta, di esaltarsi contro le grandi. Il primo tempo infatti è tutto della Goldengas: capitan Giacomini e compagni rientrano negli spogliatoi sul 35-43 (24-24, 11-19). I padroni di casa però non si trovano al comando solitario della classifica per caso e rialzano la testa dopo la pausa lunga. Roseto passa 21-16 sulla Goldengas nel terzo quarto, per poi completare la rimonta e allungare nell’ultimo periodo (23-11). La Goldengas non regge l’urto ma esce comunque tra gli applausi.

Il girone di ritorno si apre con una sconfitta, ma l’obiettivo playoff resta più vivo che mai.