Basket, Goldengas Senigallia: si separano le strade con coach Gabriele Ruini

SENIGALLIA – Gabriele Ruini non è più il coach della Goldengas Senigallia. L’ormai ex timoniere dei biancorossi non sarà al comando della guida tecnica nella stagione 2021-2022.

Lo ha annunciato da poco la Goldengas attraverso i propri canali social. Di seguito il comunicato: «Si separano le strade della Pallacanestro Senigallia e di coach Gabriele Ruini. La società pallacanestro Senigallia comunica che coach Gabriele Ruini non sarà il capo allenatore della prima squadra nel campionato di serie B per la stagione 2021/2022. A Coach Gabriele Ruini, per tutti Gaga, va il nostro affettuoso e concreto ringraziamento per il lavoro svolto in questo anno di comune collaborazione; la professionalità, la dedizione, l’esperienza di Gaga, sono state determinanti per il raggiungimento dei play-off in questa stagione non senza difficoltà, tra Covid, infortuni, dimissioni di coach Riccardo Paolini. Infine siamo orgogliosi e soddisfatti di aver riposto in Gaga, alla sua prima esperienza come capo allenatore in serie B, la massima fiducia dopo le dimissioni del suo predecessore, un test superato appieno e che lo proietterà, qualora non bastassero le innumerevoli e di prestigio esperienze annoverabili al suo curriculum, verso un futuro che gli auguriamo ricco di soddisfazioni».