Goldengas alla ricerca dell’allenatore. Paolini in pole

Stenta ancora a scoprire le carte la Pallacanestro Senigallia, ma dopo i saluti di coach Foglietti si spiana la strada per Riccardo Paolini, anche se ancora non c’è l’accordo

SENIGALLIA – Sono giorni molto intensi in casa Goldengas Pallacanestro Senigallia, che dopo i saluti del coach delle ultime tre stagioni Stefano Foglietti si è buttata a capofitto alla ricerca di un nuovo allenatore per la prossima stagione. Diversi i nomi che sono circolati, ma uno solo sembra quello più probabile: Riccardo Paolini. Il coach pesarese ex Vuelle troverebbe sicuramente Gurini e Pozzetti, ma ancora non ci si è sbilanciati sugli altri nomi del roster 2020/2021.

Paolini dovrebbe raggiungere Senigallia lunedì prossimo per discutere con il club, ma al momento non trapelano indiscrezioni. La società si appresta comunque ad intraprendere il diciannovesimo anno consecutivo in Serie B, ma sembra che siano all’orizzonte anche cambiamenti societari per rinforzare l’entourage dirigenziale. Certi gli sponsor Goldengas – che affiancherà il nome del club per il diciassettesimo anno – e Belfor, ma se ne aspettano altri per affrontare al meglio la campagna acquisti.

Per quanto riguarda la ripartenza del campionato di Serie B, si parla di metà ottobre e probabilmente anche con i palazzetti a porte aperte ma con capienze contingentate.