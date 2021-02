Basket, la Goldengas Senigallia prova a sognare: visita alla corazzata Padova

Match delicato per i biancorossi che si confronteranno con una squadra che sicuramente non ha bisogno di presentazioni. La gara verrà trasmessa come consuetudine sulla piattaforma LNP Pass

SENIGALLIA – La Goldengas Senigallia domenica 21 febbraio farà visita all’Antenore Energia Padova. Palla a due fissata alle 18.

Gara delicata per i biancorossi che si confronteranno con una squadra che sicuramente non ha bisogno di presentazioni. I veneti vantano 14 punti in classifica e scenderanno in campo per provare ad avvicinarsi alla vetta occupata dal Vicenza.

Dall’altra parte pero c’è una Goldengas che, settimana dopo settimana, sta alzando il proprio livello di prestazioni e può permettersi di sognare in grande. Il quintetto di coach Riccardo Paolini con un successo potrebbero staccare inoltre le inseguitrici che ad oggi navigano nelle zone calde.

La gara del Palazzetto dello Sport di Rubano verrà trasmessa come consuetudine sulla piattaforma LNP Pass.