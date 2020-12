Basket, cardiopalmo Goldengas Senigallia: prima gioia all’over time a Monfalcone

MONFALCONE – Un’altalena di emozioni per la Goldengas Senigallia. I biancorossi strappano il primo successo stagionale sul campo della Pontoni Falconstar Monfalcone 107-106.

Tutto questo al termine di un over time da vero e proprio cardiopalmo. Trascinato da uno splendido Gurini, finalmente recuperato al cento per cento, il quinto di coach Riccardo Paolini saluta al meglio il 2020.

Per tre quarti della gara, la Goldengas sembra in totale comando del match. Poi il black out dell’ultimo quarto rimette tutto in discussione e si va all’over time. Anche qua un susseguirsi di sorpassi, ma alla fine è Gurini a marchiare la partita e regalare i primi due punti stagionali ai senigalliesi.

Paolini commenta così: «Contenti per la prima vittoria, ma con un pizzico di amaro in bocca, perché abbiamo fatto rientrare Monfalcone in partita dopo averla condotta per lunghi tratti».

Nel sottogirone C1 di Serie B, vince Mestre con la Gesteco Cividale 81-79. L’Antenore Padova invece cade in casa contro Vicenza 69-75. Rinvitato il match tra San Vandemiano e Guerriero Padova.

Ora, c’è la sosta. Si tornerà in campo nel giorno dell’Epifania, dove la Goldengas ospiterà l’Antenore Padova al Pala Panzini per la quinta giornata di campionato.