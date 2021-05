Basket, la Goldengas Senigallia si gode i playoff: c’è il Taranto sulla strada dei biancorossi

Si parte domenica 16 maggio, ore 18, con gara 1 dei quarti di finale al Palafiom. Stessa location per la rivincita. Gara 3 ed eventuale gara 4 al Pala Panzini. Se servirà gara 5 si tornerà in Puglia

SENIGALLIA – La stagione della Goldengas Senigallia è stata come andare sulle montagne russe. Giusto un mese fa, i biancorossi lottavano per la salvezza, ora al termine della regular season festeggiano il settimo posto nel girone C di Serie B.

Questo significa playoff, conquistati aritmeticamente la scorsa domenica 9 maggio nonostante la sconfitta con Roseto. Il prossimo avversario è tra le grandi favorite al balzo di categoria, parliamo del CJ Basket Taranto, seconda classificata nel girone D.

I ragazzi guidati da Peverada-Ruini, duo subentrato alla guida tecnica dopo le dimissioni di coach Paolini, giocheranno con la giusta spensieratezza queste fasi finali di stagione. L’obiettivo minimo, la salvezza in un girone d’acciaio, è stato centrato alla grande e ora ciò che verrà potrà essere solo di guadagnato.

Si parte domenica 16 maggio, ore 18, con gara 1 dei quarti di finale al Palafiom di Taranto. Gara 2: martedì 18 maggio ore 19.30 sempre lontano da Senigallia. Gara 3: venerdì 21 maggio in casa della Goldengas. Eventuale gara 4: domenica 23 maggio al Pala Panzini. Eventuale gara 5: mercoledì 26 maggio in terra pugliese.