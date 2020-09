Goldengas, Pierantoni dà la carica: «Ci alleniamo per vincere ogni partita»

Il capitano della squadra di Senigallia fa il punto della situazione in vista dei primi impegni in SuperCoppa

SENIGALLIA – Prosegue la preparazione atletica della Goldengas Pallacanestro Senigallia agli ordini di mister Riccardo Paolini. Allenamenti in vista dei primi impegni ufficiali che per il club senigalliese si chiamano sfide di SuperCoppa. Come stanno andando gli allenamenti? Lo dice il capitano Mirco Pierantoni: «La preparazione sta andando bene, stiamo lavorando sodo e il nostro mister col suo staff ci sta strigliando per bene. Il gruppo è buono, ci si diverte oltre che impegnarsi duramente. Cerchiamo di tornare in forma il prima possibile per i primi impegni stagionali».

La Goldengas debutterà in SuperCoppa domenica 11 ottobre al PlaTriccoli di Jesi: «La SuperCoppa l’affronteremo col massimo impegno, perché ogni partita va onorata al 110 percento e vincere dà sempre gusto – afferma Pierantoni –. Sappiamo tutti che questa è una fase di preparazione, specialmente per noi che veniamo da un cambio di allenatore. Ci vengono chieste cose diverse ed è normale che abbiamo bisogno di un po’ di tempo per trovare il giusto timing e la giusta intesa. Saranno sicuramente degli ottimi test, ma li affronteremo col massimo dell’agonismo perché ci alleniamo per vincere ogni partita».