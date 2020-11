Basket, Goldengas Senigallia parte forte: c’è la visita alla Gesteco Cividale

SENIGALLIA – Poche ore separano la Goldengas Senigallia dall’esordio stagionale in Serie B.

Sabato 28 novembre alle 19.30 presso il Palazzetto dello Sport di Cividale del Friuli, i biancorossi faranno visita alla quotata Gesteco Cividale dell’ex coach di Pesaro e Montegranaro Stefano Pillastrini. Si parte subito forte, affrontando la trasferta più distante prevista dal calendario.

Ma quello in provincia di Udine non sarà sicuramente l’unico viaggio così dispendioso e lungo della stagione. Il nuovo format previsto per il campionato di Serie B ha infatti reso la vita più complicata del previsto alla Goldengas, inserita nel sottogirone C1.

Per la prima giornata della regular season 2020/21 le gare verranno trasmesse in diretta su YouTube su LNP Channel in versione free. Dalla seconda giornata in poi sarà operativa invece la piattaforma LNP PASS a pagamento, raggiungibile e attivabile dal sito lnppass.legapallacanestro.com.

Ecco la rosa completa della Goldengas Senigallia di coach Paolini: Pierantoni, Pozzetti, Giacomini, Giunta, Centis, Cicconi Massi, Costantini, Giuliani, Terenzi, Moretti, Peroni, Gurini.