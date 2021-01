La Goldengas Senigallia “ospita” San Vendemiano a Pesaro

SENIGALLIA – Dopo una lunga sosta, tra festività e una gara rinviata causa Covid, torna in azione la Goldengas Senigallia.

Il quintetto di coach Riccardo Paolini però non scenderà in campo al Pala Panzini, come anticipato in settimana, ma a Pesaro. Scelta obbligata poiché l’impianto biancorosso sarà utilizzato fino al 14 gennaio per lo screening anti Covid.

Saltata quindi la prima ipotesi di giocare a campi invertiti. La Goldengas ha iniziato a preparare il match alla palestra di Baia Flaminia per poi spostarsi domani – ore 18 – alla Celletta di Pesaro per ospitare l’ambiziosa San Vendemiano. Incontro valido per la sesta giornata di Serie B (sottogirone C1).

Il tecnico Paolini analizza così alla vigilia: «Un match che presenta delle incognite: la prima è la mancanza di impegni ufficiali da quasi un mese, la seconda è derivante dalla forza dell’avversario, una compagine molto atletica, che ha in rosa uno dei lunghi più interessanti a mio parere dell’intera Serie B, Jacopo Vedovato».