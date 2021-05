Basket, la Goldengas Senigallia lotta ma non basta: Taranto vince gara 3 e torna avanti nella serie

I ragazzi guidati da coach Ruini cadono al Pala Panzini, ai biancorossi non riesce la seconda impresa in pochi giorni. Domenica 23 maggio si torna in campo e i pugliesi potrebbero chiudere i conti

-