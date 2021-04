Basket, Goldengas Senigallia: si è dimesso coach Riccardo Paolini

Da qualche settimana il clima nello spogliatoio non era dei più sereni. Poco fa, il tecnico ha comunicato alla società le sue volontà e le strade si separano

SENIGALLIA – Riccardo Paolini non è più il coach della Goldengas Senigallia. Il tecnico ha da poco rassegnato le dimissioni e non sarà più al comando della squadra biancorossa militante in serie B.

Da qualche settimana il clima all’interno dello spogliatoio non era dei più sereni e la sconfitta di sabato 3 aprile a Montegranaro, la quarta consecutiva, non ha sicuramente migliorato gli umori in casa Goldengas.

Proprio nella serata di ieri – 6 aprile -, il presidente Moroni e i suoi collaboratori hanno avuto un confronto diretto con il resto della squadra e dello staff tecnico. Notizia di qualche istante fa invece l’addio di Paolini.

Si attendono novità per la figura che andrà a sostituirlo e anche sul possibile rinvio del prossimo match con Ancona. I dorici sono alle prese col Covid e la gara di domenica 11 aprile potrebbe slittare.