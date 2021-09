La Goldengas Senigallia pronta al debutto. Domenica derby di Supercoppa con l’Aurora Jesi

SENIGALLIA – Parte la stagione ufficiale della Goldengas Senigallia. Domenica al PalaPanzini alle 18, i biancorossi riceveranno l’Aurora Basket Jesi nel primo turno di Supercoppa LNP.

La Goldengas è stata sistemata nel girone B della Supercoppa insieme a Riviera Basket Rimini, Sutor Montegranaro, Andrea Costa Imola, Tigers Cesena, Luciana Mosconi Ancona, Virtus Civitanova Marche e, appunto, Aurora Basket Jesi. Le 8 squadre si affronteranno in gare ad eliminazione diretta in casa della meglio posizionata nel ranking, in quarti di finale, semifinali e finale, in programma rispettivamente 12, 15 e 19 settembre.

C’è grande attesa nella piazza per il debutto dei senigalliesi, alla loro ventesima apparizione consecutiva in Serie B. Tanti e importanti sono stati i cambiamenti che durante l’estate hanno riguardato la società biancorossa, sia per quanto riguarda il roster, con molti volti nuovi a sposare la causa, che a livello societario, con l’avvento di Sonia Fileri in qualità di Presidente, di Luigi Giacomelli come vicepresidente, e di Federico Ligi come General Manager.

Cambio anche al timone tecnico, dove coach Andrea Gabrielli rileva la panchina di Gabriele Ruini.

Tornando alla partita di domenica, sarà un ottimo test per i ragazzi di coach Gabrielli, anche in vista del debutto in campionato, previsto per domenica 3 ottobre al PalaPanzini contro il Roseto, forte candidata al salto di categoria.

Per il match di Supercoppa, la società di via Capanna ha comunicato il prezzo unico del biglietto di accesso, fissato a 10 euro. L’ingresso al Palazzetto sarà consentito esclusivamente ai possessori di Green pass, e verrà data la possibilità a chi ha già sottoscritto l’abbonamento di entrare gratuitamente.

A proposito di abbonamenti, la società biancorossa ricorda ai propri sostenitori che durante la partita di domenica, sarà possibile sottoscrivere la tessera stagionale valida per la stagione 2021/22 direttamente presso la biglietteria.