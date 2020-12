Goldengas Senigallia a Cesena, Pierantoni: «Amichevole utile per mantenere il ritmo gara»

Il capitano biancorosso analizza come si è chiuso il 2020, gli obiettivi da centrare nel test match di domani in terra romagnola e i programmi per il 2021

SENIGALLIA – La Goldengas Senigallia – domani mercoledì 30 dicembre alle 17,30 – farà visita alla Tigers Cesena per disputare una partita amichevole.

L’esito dei tamponi biancorossi effettuati in mattinata è da poco arrivato: tutti negativi. Quindi domani si potrà andare a giocare l’ultima gara dell’anno, seppur si tratti di un test match.

«Amichevole che servirà sicuramente per non perdere il ritmo partita. L’inattività in questi mesi è stata tanta. Sarà importante inoltre per migliorare dei dettagli che abbiamo analizzato con lo staff tecnico durante questo periodo di sosta del campionato». Queste le parole di capitan Mirco Pierantoni alla vigilia della trasferta in terra romagnola. La bandiera della Goldengas ritorna anche sull’ultimo impegno ufficiale, ovvero la prima vittoria stagionale a Monfalcone.

«Sono contento per la vittoria, ce la meritavamo, ma sicuramente siamo consapevoli che, per come è arrivata, è stato un bel regalo di Natale. Infatti, sono allo stesso tempo un po’ arrabbiato, dovevamo vincere meglio la gara. Ci sono dei particolari da sistemare perché in tutte le partite andiamo all’improvviso in difficoltà. Due punti fondamentali comunque per il morale e per smuovere la classifica».

All’orizzonte c’è il 2021. «Mi auguro principalmente che sia un anno migliore del 2020 – ride Pierantoni -. Per quanto riguarda il lato sportivo, la nostra squadra ha da questa stagione cambiato coach, puntato forte sui giovani e su un progetto a lungo termine. Il nostro obiettivo resta quello di migliorare giorno dopo giorno. Lavoriamo bene durante la settimana, per dare tutto quello che abbiamo la domenica in partita».