La Goldengas Senigallia cerca la prima vittoria nel derby con Jesi

SENIGALLIA – Delicato e atteso con trepidazione, il derby tra Goldengas Senigallia e Aurora Jesi mette in palio punti pesantissimi nonostante arrivi solamente alla terza giornata del girone C di Serie B.

Gli uomini di coach Andrea Gabrielli non hanno ancora vinto in campionato, ma lo zampino del calendario non è da sottovalutare affatto. La Goldengas ha tenuto testa – giocandosela alla pari – a due corazzate come Roseto e Kienergia Rieti, perdendo però entrambe le sfide.

L’Aurora invece ha debuttato alla grande sul campo del Montegranaro ma è reduce dalla sconfitta interna con Giulianova. Entrambe le protagoniste del derby quindi hanno tanti motivi per rialzare la testa.

Goldengas-Jesi si gioca al PalaPanzini di Senigallia, domenica 17 ottobre alle ore 18.