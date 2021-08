Goldengas Senigallia: via alla campagna abbonamenti 2021/2022 «Riaccendiamo la passione»

SENIGALLIA – La Goldengas Senigallia vuole riabbracciare i propri tifosi. Da lunedì 30 agosto, al via la campagna abbonamenti «Riaccendiamo la passione».

Di seguito il comunicato stampa divulgato dalla società biancorossa: «Dopo il complicato anno appena trascorso a causa della pandemia in corso, possiamo finalmente riaprire al pubblico, con accesso numericamente limitato in tranquillità e sicurezza, le porte del Palazzetto di Via Capanna per tornare a tifare insieme i nostri colori. Sarà una stagione di altissimo livello, con squadre molto attrezzate e tanti derby dove sarà fondamentale avere il supporto dei nostri tifosi ad ogni partita. Per questo motivo, da lunedì 30 agosto sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento per garantirsi la possibilità di accedere al Palasport al costo di 120€ presso la segreteria del Palazzetto, dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 19.00. L’abbonamento concede l’ingresso, con Green Pass, per le gare casalinghe di Supercoppa e campionato, con possibilità di ristoro in caso di limitazioni derivanti dall’andamento della pandemia. Ti aspettiamo sulle tribune del Pala Panzini per tornare ad emozionarci per i nostri colori e riaccendere insieme la nostra passione».

Nel frattempo, ufficializzati primi impegni: l’8 settembre sfida al Giulianova, il 12 invece sfida di Supercoppa con Jesi. Il 15 e il 18 sarà ancora Supercoppa altrimenti test match con Civitanova e Bramante. Da definire invece un ulteriore impegno o il 25 o il 26 settembre.